Onderzoekers vinden lek in kabelmodems met Broadcom-chip

Onderzoekers hebben in kabelmodems met een Broadcom-chip een kwetsbaarheid ontdekt waardoor de apparaten op afstand over zijn te nemen als gebruikers een kwaadaardige website bezoeken of besmette advertentie te zien krijgen. De onderzoekers van het Deense securitybedrijf Lyrebirds schatten dat alleen in Europa tweehonderd miljoen kabelmodems kwetsbaar zijn of waren. Het gaat onder andere om apparaten van Netgear, Sagemcom, Technicolor en Compal.

Het werkelijke aantal is volgens de onderzoekers lastig vast te stellen. Dit komt doordat de kwetsbaarheid in de referentiesoftware aanwezig is, die weer door verschillende kabelmodemfabrikanten is gekopieerd bij het ontwikkelen van hun kabelmodemfirmware. De aanval is mogelijk door een combinatie van factoren. Zo zijn de modems niet beschermd tegen dns rebinding-aanvallen, maken ze gebruik van standaard inloggegevens en is er een kwetsbaarheid in de spectrum analyzer aanwezig. Dit is software waarmee de kabelmodem verbindingsproblemen kan vaststellen.

De kwetsbaarheid in de software is normaliter alleen toegankelijk vanaf het lokale netwerk. Via dns rebinding is het echter mogelijk voor een remote aanvaller om via de browser van de gebruiker bij lokale ip-adressen te komen en zo misbruik van het beveiligingslek in de software te maken. Sommige van de kwetsbare modems vereisen autorisatie voordat een aanvaller toegang kan krijgen. Alle geteste modems blijken standaard inloggegevens te accepteren.

Zodoende kan een aanvaller alsnog op het kabelmodem inloggen en de instellingen aanpassen en andere aanvallen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wijzigen van de standaard dns-server, het uitvoeren van man-in-the-middle-aanvallen, het aanpassen van de firmware en wijzigen van andere instellingen.

Een voorwaarde voor het uitvoeren van de aanval is wel dat de aanvaller erin slaagt om zijn kwaadaardige JavaScriptcode in de browser van het doelwit uit te voeren. Dit kan wanneer het doelwit een kwaadaardige website bezoekt of besmette advertentie te zien krijgt. Via de website Cablehaunt.com, zoals de kwetsbaarheid wordt genoemd, geven de onderzoekers meer details over het beveiligingslek.