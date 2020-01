Cel voor inloggen op loterij-accounts met hergebruikte wachtwoorden

Een 29-jarige Britse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden wegens het inloggen op spelersaccounts van de Britse National Lottery. Via een verzameling van wachtwoorden die bij andere websites waren gelekt wist de man toegang tot accounts te krijgen. In november 2016 maakte de National Lottery zelf bekend dat ruim 26.000 accounts via hergebruikte wachtwoorden waren benaderd.

Bij minder dan vijftig accounts werden persoonlijke gegevens gewijzigd, aldus de loterij. Het Britse National Crime Agency meldt dat de man inloggegevens van één gebruiker deelde met een andere persoon, die vervolgens 13 pond van het betreffende pond stal en 5 pond naar de Brit overmaakte. De man werd in mei 2017 aangehouden. Hij ontkende achter de aanvallen te zitten en stelde dat zijn computer was gekloond of gehackt. Op zijn computer vonden agenten informatie over de aanval en een gesprek over het stelen van 13 pond.