Meerdere gemeenten experimenteren met deurbelcamera's

Meerdere Nederlandse gemeenten experimenteren met deurbelcamera's, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van het CDA. De vragen van CDA-Kamerlid Van Dam volgden na het nieuws over de gemeente Gouda die de aanschaf van deurbelcamera's door burgers subsidieert.

Daarnaast liet de overheid vorig jaar zelf nog weten dat straten waar digitale deurbellen met camera worden gebruikt veiliger zijn dan straten waar de deurbellen niet aanwezig zijn. Voor de pilot "Digitale Deurbel" werden 96 digitale deurbellen in 45 straten in de Almeerse Stedenwijk geïnstalleerd. Van Dam wilde van Grapperhaus weten in hoeveel gemeenten er een pilot loopt of heeft gelopen met het plaatsen van digitale deurbellen met als doel het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de desbetreffende wijken.

Naast Almere zijn de gemeenten Nissewaard, Eindhoven en Den Haag zelf een pilot met de digitale deurbel gestart. Deze gemeenten hebben daarvoor een bijdrage ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, aldus de minister. "Daarnaast is het voor gemeenten mogelijk om een project te starten met de digitale deurbel zonder bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo is mij bekend dat de gemeente Gouda de aanschaf van deurbelcamera’s subsidieert om inbraken tegen te gaan", voegt Grapperhaus toe.

Het CDA-Kamerlid wilde ook opheldering of er bij de keuze voor een deurbel rekening is gehouden met de opslag van beelden en het verzamelen van andere data. De minister laat daarop weten dat bij de pilot Digitale Deurbel alle betrokken partijen moeten voldoen aan de AVG. Waar het gaat om het gebruik van de beelden en andere data geldt dat de beelden alleen gebruikt kunnen worden door de gebruiker. Derden kunnen, alleen na toestemming van de gebruiker, toegang krijgen tot de beelden. Verder is het aan gemeenten om ervoor te zorgen dat de opzet van de pilot in lijn met de AVG is, besluit Grapperhaus.