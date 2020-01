VS waarschuwt voor aanvallen op Pulse Secure vpn-servers

De Amerikaanse overheid heeft een waarschuwing afgegeven voor aanvallen op ongepatchte Pulse Secure vpn-servers. Aanvallers maken gebruik van een beveiligingslek waar vorig jaar april een beveiligingsupdate voor verscheen. Ondanks de beschikbaarheid van een update blijft het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van de Amerikaanse overheid grootschalig misbruik van de kwetsbaarheid zien.

Geldwisselaar GWK Travelex is mogelijk door ongepatchte Pulse Secure vpn-servers met ransomware besmet geraakt. Het bedrijf werd op 31 december door ransomware getroffen. Onderzoekers ontdekten dat de geldwisselaar meerdere ongepatchte Pulse Secure vpn-servers in het netwerk had staan en hierover was gewaarschuwd, maar geen actie had ondernomen. Het CISA verwacht dat aanvallers ongepatchte vpn-servers zullen blijven aanvallen en roept systeembeheerders dan ook op om de kwetsbaarheid te patchen.