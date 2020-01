Facebook Messenger krijgt pas over jaren end-to-endencryptie

Vorig jaar maart liet Mark Zuckerberg weten dat alle communicatieplatformen van Facebook end-to-endencryptie zullen gaan gebruiken, maar in het geval van Facebook Messenger zal dit nog jaren duren. Dat liet Facebook-engineer Jon Millican tijdens de Real World Crypto-conferentie in New York weten, zo meldt Wired.

Volgens Millican is het toevoegen van end-to-endencryptie aan een bestaand systeem een grote uitdaging en vereist het fundamentele aanpassingen. Onlangs stuurden de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië een brief naar Facebook waarin de sociale netwerksite werd opgeroepen om Facebook Messenger en Instagram Messenger niet van end-to-endencryptie te voorzien. Facebook reageerde door te stellen dat het geen backdoor zou toevoegen om toegang tot versleutelde berichten te geven.

Alleen met end-to-endencryptie is de communicatie door de afzender en ontvanger in te zien. Wanneer de feature echter aan Messenger wordt toegevoegd kon Millican niet zeggen. Volgens de engineer gaat het om een "lang proces" dat Facebook liever goed dan snel doet. "We voegen geen end-to-endencryptie toe aan een product, we bouwen een end-to-end versleuteld product", aldus Millican. De engineer is ervan overtuigd dat de feature vroeger of later zal verschijnen.