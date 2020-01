Ceo-fraude kost Amerikaans schooldistrict 2,3 miljoen dollar

Een variant van ceo-fraude heeft een Amerikaans schooldistrict 2,3 miljoen dollar gekost, zo heeft het Manor Independent School District via Twitter bekendgemaakt. Oplichters verstuurden naar verschillende personen in het schooldistrict een factuur die van een leverancier afkomstig leek.

De betaalgegevens waren echter aangepast. Eén van de medewerkers reageerde op de e-mail en maakte via drie verschillende transacties zo'n 2,3 miljoen dollar naar de oplichters over. Volgens onderzoekers had de persoon in kwestie niet door dat de rekeninggegevens waren gewijzigd, zo meldt de Amerikaanse televisiezender KSAT. Vorig jaar werd een ander Amerikaans schooldistrict nog via deze vorm van ceo-fraude voor 600.000 dollar opgelicht. Oplichters deden zich toen voor als de aannemer die een sportveld aanlegde en verstuurden ook een valse factuur.