Organisaties luiden noodklok over datahandel advertentiebedrijven

Meer dan twintig consumentenorganisaties wereldwijd luiden op basis van een onderzoek onder tien populaire apps de noodklok over de datahandel van advertentiebedrijven, die volgens hen illegaal en in strijd met de AVG is. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Noorse consumentenbond Forbrukerradet, die tevens bij de Noorse consumententoezichthouder een formele klacht tegen de datingapp Grindr indiende.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar de datingapps Grindr, Happn, OkCupid en Tinder, ovulatie-apps Clue en MyDays, make-upapp Perfect365, de religieuze app Muslim: Qibla Finder, kinder-app My Talking Tom en keyboard-app Wave Keyboard. "Alle apps verzamelen gebruikersgegevens en spelen deze door aan meer dan 135 (commerciële) partijen. Dat doen ze zonder dat ze de gebruikers hier (goed) over informeren of zonder hen om toestemming vragen", aldus de Nederlandse Consumentenbond.

Perfect365 is koploper, de app verkoopt gegevens aan maar liefst 72 bedrijven. Verder blijkt dat datingapp OKCupid een combinatie van zeer persoonlijke informatie verzamelt, zoals leeftijd, geslacht, locatie, geaardheid en drugsgebruik en deze met datahandelaren deelt. Die handelaren verkopen de data op hun beurt ook weer door, zo laat de Consumentenbond weten.

Volgens Forbrukerradet is de situatie compleet uit de hand gelopen en moet de huidige praktijk van het uitgebreid volgen en profileren van mensen stoppen. Gebruikers hebben zelf geen mogelijkheid het delen van gegevens uit te zetten. "Op Androidtoestellen delen sommige apps – waaronder Grindr – zelfs data van gebruikers als die in de privacy-instellingen van hun telefoon hebben aangegeven dat ze reclame-tracking niet toestaan", stelt de Consumentenbond.

"Deze gigantische commerciële surveillance is systematisch en in strijd met onze fundamentele rechten en kan worden gebruikt om ons te discrimineren, manipuleren en exploiteren. Het wijdverbreide tracken heeft ook de potentie om het vertrouwen van mensen in digitale diensten ernstig te ondermijnen", aldus Finn Myrstad van de Noorse consumententoezichthouder.

Politiek

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het rapport en verzocht het fenomeen te onderzoeken. Tevens is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. "Politiek ingrijpen is hard nodig. Het Noorse onderzoek toont aan dat consumenten de controle over hun data steeds meer kwijtraken. Door deze illegale datahandel kunnen bedrijven advertenties specifiek richten op bijvoorbeeld een 26-jarige homoseksuele, single vrouw in Amsterdam die wel eens recreatief drugs gebruikt", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

"Dat is al krankzinnig. Maar die data kunnen ook nog eens in verkeerde handen terecht komen en dan bestaat het risico op bijvoorbeeld discriminatie of manipulatie. En consumenten kunnen niets doen om dit te voorkomen. Dit moet écht anders. Het probleem van illegale datastromen moet in de kern aangepakt worden. En dat is aan de politiek. Dit onderwerp moet internationaal meer prioriteit krijgen."