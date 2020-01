Universiteit Maastricht over paar weken weer volledig online

De Universiteit Maastricht verwacht dat alle systemen over een paar weken weer in de lucht zullen zijn. Op 24 december werd de universiteit door de Clop-ransomware getroffen en waren allerlei systemen vervolgens onbereikbaar. Volgens het universiteitsblad Observant heeft de universiteit het losgeld betaald dat de aanvallers vroegen, hoewel dit nog niet officieel is bevestigd.

De afgelopen weken is de universiteit bezig geweest met het herstellen van systemen. Daarbij werden de belangrijkste systemen stap voor stap online gebracht. Het volledige herstel zal echter nog enkele weken in beslag nemen. "Als laatste komen de systemen aan bod die niet kritiek zijn voor de primaire processen of de gehele operatie van de universiteit. Zij vormen ongeveer 20 procent van het geheel en zullen naar verwachting 80 procent van de tijd kosten", zo laat de universiteit in een update over het incident weten.

Op dit moment zijn verschillende systemen, functionaliteiten en programma's voor zowel studenten als medewerkers niet beschikbaar, waaronder het bekijken van video's van hoorcolleges, het klantcontactsysteem, programma's zoals SPSS en Matlab, het opwaarderen van de UM-card, het herstellen van vergeten wachtwoorden, printen, kopiëren en scannen, internet via het vaste, bekabelde netwerk, persoonlijke profielpagina's, de vpn-dienst, verlof- en ziekteregistratie en het dossiersysteem.

Vanwege het incident organiseert de universiteit een symposium waar het de geleerde lessen openbaar zal maken. Dat symposium zal niet op donderdag 6 februari plaatsvinden, zoals eerst werd aangekondigd, maar op woensdag 5 februari. "De UM hecht eraan om de lessen die zijn geleerd naar aanleiding van de inbreuk op haar computersystemen openbaar te maken. Tijdens het symposium zal de universiteit ook ingaan op vragen waarop tijdens de onderzoeksfase geen antwoord kon worden gegeven", aldus de universiteit.