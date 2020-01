Belgische Picanol ligt hele week stil door ransomware-infectie

Gisteren raakten fabrieken van de Belgische weefmachinebouwer Picanol besmet met ransomware waardoor de productie kwam stil te liggen en het bedrijf verwacht niet dat er deze week nog zal worden geproduceerd. Tevens is de handel in het aandeel van Picanol op de beurs van Brussel stilgelegd.

In een verklaring stelt Picanol dat de infectie de productie in België, China en Roemenië heeft verstoord. Picanol heeft wereldwijd veertien vestigingen met een omzet van 666 miljoen euro in 2018. Bij het bedrijf zijn 2300 mensen werkzaam, waarvan 1600 in de vestiging in het Belgische Ieper. De weefmachinebouwer stelt dat het herstel van getroffen systemen de prioriteit heeft.

"Gebaseerd op de huidige situatie houdt de Picanol Group er rekening mee dat er deze week niet meer zal worden geproduceerd", aldus de verklaring. Het bedrijf zal later meer informatie over de financiële impact van de ransomware geven. De Belgische beurswaakhond FSMA besloot het aandeel van Picanol te schorsen in afwachting van een persbericht.

Picanol is niet het enige bedrijf dat nog met de gevolgen van een ransomware-infectie kampt. Op 31 december raakte GWK Travelex door ransomware besmet. Ook dat bedrijf is nog altijd niet hersteld. Via de eigen website meldt Travelex dat het bezig is met het herstellen van de systemen en "zo snel als mogelijk" weer operationeel wil zijn. Een datum wordt echter niet gegeven. De online gelddiensten van het bedrijf zijn nog altijd offline.