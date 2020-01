Politie meldt toename van internetoplichting en identiteitsfraude

Vorig jaar is het aantal gevallen van internetoplichting en identiteitsfraude sterk toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van de politie. De fraude met handel via internet kende een stijging van 31 procent. Fraude met betaalproducten, bijvoorbeeld via phishing, steeg met 67 procent.

Het aantal geregistreerde gevallen van identiteitsfraude nam met 19 procent toe. "De forse stijging van het aantal internetaangiften van online fraude leidde in het algemeen tot een toename van het doen van aangifte via internet", aldus de politie. Tevens werden er vorig jaar 1830 meer aangiften gedaan van een cybercrimedelict, zoals ransomware, dan het jaar daarvoor. Een stijging van 64 procent.

De politie stelt dat er een toename is van het aantal minderjarigen dat zich schuldig maakt aan online fraud. In 2016 was het aandeel nog twaalf procent, terwijl dat afgelopen november naar zestien procent was gestegen. Het percentage liep de laatste drie maanden op naar twintig en in de laatste maand zelfs naar 29 procent.

"Jongeren lijken vanachter de computer of met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen", aldus de politie.