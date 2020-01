Australische bank getroffen door datalek tijdens server-upgrade

De Australische P&N Bank heeft klanten gewaarschuwd dat hun gegevens door een datalek in handen van derden zijn gekomen. Op 12 december werd het hostingbedrijf van de bank tijdens een server-upgrade aangevallen en wist de aanvaller toegang tot een systeem van de bank te krijgen.

Op dit systeem stonden namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, klantnummers, leeftijd, rekeningnummers, saldo en andere "niet gevoelige informatie", aldus de bank in een verklaring tegenover klanten. De bank stelt dat het centrale banksysteem volledig losstaat van het getroffen systeem. Na ontdekking van de aanval heeft de bank direct "de aard van de kwetsbaarheid" verholpen.

Verdere details over het incident, zoals hoe de aanvaller toegang wist te krijgen en wat de server-upgrade hiermee te maken had, zijn niet door de bank gegeven. Volgens The West Australian zijn de gegevens van 100.000 klanten buitgemaakt.