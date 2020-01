Citrix-servers gemeente Zutphen doelwit van aanval

Citrix-servers van de gemeente Zutphen zijn het doelwit van een aanval geweest. Aanleiding voor de gemeente om systemen af te sluiten, zo blijkt uit een melding op de website van Zutphen. Volgens de gemeente heeft het maandag een kwetsbaarheid in het netwerk gerepareerd.

Dinsdag bleek dat er een "poging tot inbraak" is geweest op de systemen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de aanvallers ook daadwerkelijk toegang tot systemen van de gemeente hebben gekregen. "Wij hebben geen signaal gekregen dat er daadwerkelijk toegang tot onze systemen is verkregen of gegevens zijn gestolen. Om dit zeker te weten, laten wij onderzoek uitvoeren."

De aanval vond plaats op de Citrix-servers van de gemeente, die medewerkers gebruiken om thuis te werken. Gisteren besloot de gemeente om systemen af te sluiten en "weer schoon te krijgen". Op dit moment wordt onderzocht wat er precies heeft plaatsgevonden en wat daarvan de gevolgen zijn. De gemeente stelt dat het alle maatregelen heeft genomen die Citrix heeft geadviseerd.

Een kwetsbaarheid in de Citrix Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway, die respectievelijk bekend stonden als de NetScaler ADC en NetScaler Gateway, maakt het mogelijk voor aanvallers om het systeem volledig over te nemen en mogelijk het achterliggende netwerk aan te vallen. Aanvallers zoeken inmiddels naar kwetsbare Citrix-servers. Citrix heeft aangegeven dat het volgende week met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid komt. Tevens zijn er mitigatiemaatregelen die organisaties in afwachting van de update kunnen nemen.