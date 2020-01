Politie pakt man op voor grootschalige oplichting via Marktplaats

De politie heeft een 28-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting via Marktplaats. De man zou zo'n 130 slachtoffers voor 200.000 euro hebben bestolen. Slachtoffers boden via de veilingsite campers en caravans aan. "Om buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats afspraken te kunnen maken werd contact gelegd met de slachtoffers via WhatsApp", zo laat de politie weten.

De verdachte wist slachtoffers zo ver te krijgen dat ze identiteitsdocumenten, bankrekeningnummers en andere gegevens met hem deelden. Die wist zo toegang tot de bankomgeving van de slachtoffers te krijgen. Vervolgens werd geld van de rekeningen naar katvangers overgemaakt. Hiervoor zijn inmiddels een 31-jarige man uit Borne en een 31-jarige en 39-jarige man uit Deventer aangehouden.

Volgens de politie blijkt dat slachtoffers buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats handelden. Om geen slachtoffer te worden van oplichting raadt de politie aan om geen mobiele nummers te vermelden bij verkoopadvertenties. Ook wordt het uitwisselen van identiteitsbewijzen en foto's van bankpassen sterk afgeraden.