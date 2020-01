Schotse politie zet cyberkiosk in om smartphones uit te lezen

De Schotse politie zal vanaf volgende week 41 politiebureaus uitrusten met een "cyberkiosk" waarmee smartphones zijn uit te lezen. De cyberkiosk is een computer speciaal ontwikkeld om smartphones en tablets uit te lezen. Via de machines kan de Schotse politie kijken of een telefoon bewijsmateriaal bevat.

"Wanneer dat niet het geval is kunnen we het apparaat aan de eigenaar teruggeven", aldus een uitleg van de Schotse politie over de cyberkiosk (pdf). Het apparaat laat speciaal opgeleide agenten gerichte zoekopdrachten uitvoeren. Zo kan er worden gezocht naar specifieke criteria, zoals datums, tijd, telefoonnummers, tekstberichten en foto's. Om met de machines te mogen werken moeten agenten eerst een "cyberkiosktraining" doorlopen.

Na het uitvoeren van het onderzoek wordt alle informatie van het toestel van de cyberkiosk verwijderd. Wanneer blijkt dat een toestel bewijsmateriaal bevat wordt het voor verder onderzoek aan een speciale eenheid overgedragen. De Schotse politie laat weten dat de cyberkiosk niet is te gebruiken wanneer het wachtwoord van de telefoon of tablet onbekend is.