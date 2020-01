Productie Picanol nog enige tijd verstoord door ransomware

Het zal nog enige tijd duren voordat de productie bij het door ransomware getroffen Picanol zal zijn hersteld. Dat heeft de Belgische weefmachinebouwer, die in 2018 een omzet van 666 miljoen euro had, vandaag laten weten. Afgelopen maandag werden systemen van Picanol door ransomware platgelegd.

Dit had grote gevolgen voor de productie in België, China en Roemenië. Vanwege de infectie kon er de gehele week niet op deze locaties worden geproduceerd. Aanstaande maandag 20 januari staat er een "voorzichtige herstart" van bepaalde activiteiten gepland. Het zal echter nog even duren voordat de productie weer volledig operationeel is, aldus de verklaring.

Doordat het onbekend is wanneer de productie is hersteld kan Picanol ook nog niets zeggen over de financiële gevolgen van de aanval. Vanwege de aanval besloot de Belgische beurswaakhond FSMA de handel in het aandeel Picanol stil te leggen. De weefmachinebouwer hoopt in overleg met de FSMA dat de handel snel weer kan worden hervat. Het Belgische Nieuwsblad meldde woensdag dat Picanol niet van plan was om de aanvallers te betalen.