LastPass onderzoekt probleem met inloggen op wachtwoordmanager

LastPass is een onderzoek gestart naar aanleiding van gebruikers die niet op de online wachtwoordmanager kunnen inloggen. Verschillende gebruikers melden op Twitter en Reddit dat ze zowel via de smartphone-app als browserextensies hun in de cloud opgeslagen wachtwoorden niet kunnen benaderen. Gebruikers krijgen tijdens het inloggen een foutmelding te zien dat de server niet te bereiken is.

Via Twitter meldt LastPass dat een "zeer klein aantal klanten" last van de foutmelding heeft, maar dat er geen problemen aan de kant van LastPass zijn vastgesteld. De wachtwoordmanager heeft ook een apart Twitteraccount waarmee de status wordt weergegeven. Daar laat het bedrijf weten dat sommige LastPass-klanten tijdens het inloggen met problemen te maken hebben. Er zouden echter nog geen problemen in de servers of diensten van LastPass zijn gevonden.

LastPass is een populaire wachtwoordmanager die gebruikers hun wachtwoorden in de cloud laat opslaan. Doordat mensen niet kunnen inloggen bij LastPass hebben ze geen toegang tot hun wachtwoorden en kunnen daardoor ook niet op andere online accounts inloggen, tenzij ze daarvan het wachtwoord resetten. Sommige van de getroffen gebruikers melden dat ze al een aantal dagen niet bij LastPass kunnen inloggen en dat de door LastPass aanbevolen stappen niet helpen.