Dekker laat oordeel over gezichtsscan Jumbowinkel aan AP

Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn die met camera's de gezichten van klanten scant zich wel aan de AVG houdt, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming op Kamervragen van D66 laten weten.

De Jumbowinkel zet gezichtsherkenning in tegen winkeldieven. In de winkel hangen tachtig camera's die zijn gekoppeld aan servers met gezichtsherkenningstechnologie. D66-Kamerlid Kees Verhoeven vroeg minister Dekker om opheldering. "Deelt u de mening dat dit praktijkvoorbeeld van de Jumbowinkel evident in strijd is met de AVG?", aldus Verhoeven.

"Toezicht op de naleving van de AVG is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het is daarom niet aan mij als minister voor Rechtsbescherming, maar aan AP om te beoordelen of dit praktijkvoorbeeld binnen de grenzen van de AVG past", antwoordt Dekker. Verhoeven vroeg ook naar voorbeelden van gezichtsherkenning die zijn goedgekeurd door de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens en dus 'AVG-proof' zijn.

De minister stelt dat alleen als er een aanleiding is om de rechtmatigheid van een verwerking te beoordelen de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter hierover een oordeel zal vellen. "Een dergelijke rechtmatigheidsbeoordeling is echter breder dan een toetsing op basis van de AVG en bevat ook een toetsing op basis van andere wetten", merkt Dekker op.

Verder laat de minister weten dat hij een brief naar de Tweede Kamer zal sturen waarin hij ingaat op het juridisch kader rond het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie en zal daarbij ook stilstaan bij andere wet- en regelgeving dan de AVG die bij gezichtsherkenning relevant is, zoals de Richtlijn gegevensbescherming bij opsporing en vervolging en de Wet politiegegevens. In deze brief wordt ook ingegaan op het gebruik van gezichtsherkenning door bedrijven. Wanneer de brief moet verschijnen is nog onbekend.