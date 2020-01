Grapperhaus: Citrix-lek laat belang digitale veiligheid zien

Het beveiligingslek in Citrix laat zien hoe belangrijk digitale veiligheid is en biedt lessen hoe hiermee moet worden omgegaan, zo hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Knops van Binnenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In de brief bespreken de bewindslieden de ontwikkelingen van de afgelopen weken en hoe hier binnen de overheid op is gereageerd. "Op vrijdag 17 januari 2020 bracht de AIVD een beveiligingsadvies uit. Op basis van de ontstane situatie en het beveiligingsadvies is daarom op 17 januari jl. -door het NCSC het dringende advies gegeven aan Rijksoverheid en het advies aan vitale organisaties om de Citrix-systemen uit te schakelen tot het moment dat een sluitende oplossing beschikbaar is", aldus de ministers.

Inmiddels zijn de eerste beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt. "Organisaties worden met klem geadviseerd de patches uit te voeren, maar wel de afweging te maken wat de impact is en of (aanvullende) maatregelen alsnog nodig blijven cq. zijn", adviseren Grapperhaus en Knops. De ministers voegen toe dat dit soort kwetsbaarheden laten zien hoe belangrijk onze digitale veiligheid is.

"Het kabinet werkt aan de versterking van onze digitale weerbaarheid, vandaar ook dat dit kabinet voor het eerst een Nederlandse CyberSecurity Agenda heeft opgesteld. Op korte termijn zal het kabinet uw Kamer informeren over wat deze specifieke kwetsbaarheid ons daarbij leert, ook in relatie tot de in voorbereiding zijnde kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Voorbereiden op Digitale Ontwrichting'", zo stellen de ministers, die verder de Tweede Kamer een technische briefing over het beveiligingslek aanbieden.