Nederlandse overheid vraagt Apple vaker om accountgegevens

De Nederlandse overheid heeft in de eerste helft van 2019 Apple vaker om accountgegevens van gebruikers gevraagd dan in het gehele jaar daarvoor. In de eerste zes maanden van vorig jaar vroegen de autoriteiten 57 keer om accountgegevens, waarbij er informatie over 88 accounts werd gezocht.

In 49 procent van de verzoeken werd er door Apple informatie overhandigd, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport van het techbedrijf. Bij een accountverzoek kan er worden gevraagd om bijvoorbeeld de naam en adresgegevens van de gebruiker, of verbindingen van het account met bepaalde Apple-diensten. Ook kan Apple bij dergelijke verzoeken worden gevraagd om content van de gebruiker, zoals foto's, e-mails, back-ups, contacten en kalenders.

In de eerste helft van 2018 ging het nog om tien Nederlandse verzoeken die op zestien accounts betrekking hadden. Tijdens de tweede helft van 2018 kwamen er bij Apple nog eens veertien verzoeken binnen waarbij de gegevens van zeventien accounts werden gevraagd. Voor heel 2018 ging het dus om 24 accountverzoeken die op 33 accounts betrekking hadden.

Vroegen de autoriteiten vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers, het aantal verzoeken waarbij er informatie over apparaten werd gevraagd, zoals iPhones, nam af. Van januari tot en met juni 2019 ging het om 27 apparaatverzoeken waarbij er van 41 apparaten informatie werd gevraagd. In 63 procent van de gevallen overhandigde Apple data.

Apparaatverzoeken zijn gebaseerd op bepaalde "identifiers" van het apparaat, zoals een serienummer, IMEI of MEID. Volgens Apple zijn de autoriteiten bij deze verzoeken vooral op zoek naar informatie over de gebruikers van deze apparaten en de verbindingen van deze apparaten met de diensten van Apple. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om opsporingsdiensten die gestolen toestellen proberen te achterhalen.

In de eerste helft van 2018 ging het nog om 32 apparaatverzoeken waarbij de autoriteiten informatie over 97 toestellen zochten. Ook toen verstrekte Apple in 63 procent van de verzoeken gegevens. Verder kwamen er in de eerste zes maanden van 2019 twee noodverzoeken van de Nederlandse autoriteiten bij Apple binnen. Deze verzoeken hebben betrekking op situaties waarbij personen fysiek gevaar lopen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om personen die vermist zijn. In beide gevallen verstrekte Apple informatie.