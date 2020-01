Oprichter anti-ddos-dienst liet ddos-aanval op bedrijf uitvoeren

Een 22-jarige Amerikaanse man die anti-ddos-diensten aanbood heeft een ddos-aanval op een Amerikaans bedrijf laten uitvoeren. Dat heeft de man voor een districtsrechter in New Jersey bekend. Hij kan worden veroordeeld tot een celstraf van maximaal tien jaar en een boete tot 250.000 dollar.

De man is oprichter van BackConnect, een bedrijf dat anti-ddos-diensten aanbiedt, aldus it-journalist Brian Krebs. Via deze diensten kunnen ondernemingen hun websites en andere infrastructuur tegen ddos-aanvallen beschermen. De Amerikaan heeft nu bekend dat hij in december 2015 een ddos-dienst heeft betaald voor het uitvoeren van een ddos-aanval tegen een niet nader genoemd bedrijf.

De aanval verstoorde de bedrijfsvoering van het bedrijf en diens klanten en zorgde voor meer dan vijfduizend dollar schade, zo laat het Amerikaanse openbaar ministerie weten. De rechter zal op 7 mei van dit jaar vonnis wijzen (pdf).