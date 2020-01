XS4ALL laat klanten gratis oude harde schijven versnipperen

Internetprovider XS4ALL geeft klanten volgende week de mogelijkheid om gratis hun oude harde schijven, smartphones en andere digitale dragers te versnipperen. "Uw oude computer zomaar weggooien is een bijzonder slecht idee. Ook al is de computer zelf stuk, de harde schijf kan nog tjokvol informatie zitten. Een beetje handig figuur leest dat zo uit. Zelfs nadat zo’n schijf gewist is", aldus de provider.

Die waarschuwt klanten verder dat bij het formatteren van de harde schijf de data nooit echt weg is. Het is wel mogelijk om de gegevens op een schijf te wissen. Wie echter zeker wil zijn dat gegevens niet zijn terug te halen moet de datadrager vernietigen. "Wilt u 100 procent zeker zijn dat uw data nooit meer terug gehaald kan worden? Dan is vernietigen eigenlijk de enige optie. Dat kan door er gaten in te boren maar ook een stuk rigoureuzer: door de shredder halen", zo stelt XS4ALL.

Volgende week dinsdag 28 januari, tijdens de Europese Dag van de Privacy, kunnen klanten hun oude harde schijven, ssd's, usb-sticks, tapes, smartphones en tablets gratis laten versnipperen op het hoofdkantoor van XS4ALL in Amsterdam. Er geldt wel een maximum van drie items per persoon. Daarnaast is het niet mogelijk om complete desktops en laptops te laten versnipperen, zo staat in de aankondiging vermeld.