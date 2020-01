Reuters: Apple liet plan voor versleutelde back-ups vallen na klacht FBI

Apple heeft het een plan voor het end-to-end versleutelen van iPhoneback-ups in de eigen iCloud laten vallen na klachten van de FBI, zo stelt persbureau Reuters op basis van zes bronnen. Apples iCloud wordt gebruik voor cloudback-ups, synchronisatie en cloudopslag. Het kan allerlei gegevens bevatten, zoals e-mails, zoekgeschiedenis, berichten, contactgegevens, foto's, notities en kalender. "ICloudback-ups bevatten zeer veel data van de iPhone", zegt Oleg Afonin van forensisch softwarebedrijf Elcomsoft.

Meer dan twee jaar geleden was Apple van plan om alle iCloudback-ups end-to-end te versleutelen, zodat het geen toegang meer tot de informatie had. Apple deelde het plan met de FBI, aldus één huidige en drie voormalige FBI-functionarissen en een voormalige en huidige werknemer van Apple. De FBI maakte bezwaar tegen het plan, omdat het dan geen toegang meer tot iCloudback-ups kon krijgen, wat een belangrijk bron van bewijsmateriaal zou zijn.

Een jaar later besprak Apple met de FBI het werk dat het verricht om iPhones veiliger te maken en was het plan voor de end-to-end versleutelde back-ups geschrapt, aldus de zes bronnen waar Reuters mee sprak. Eén van de bronnen stelt dat Apple niet opnieuw in een gevecht met de FBI verwikkeld wilde raken, zoals tijdens de zaak over het ontgrendelen van de iPhone van de San Bernardino-schutter.

Of de bezwaren van de FBI een rol in de beslissing van Apple hebben gespeeld is onduidelijk. Een voormalige Apple-medewerker laat weten dat het plan ook voor andere redenen kan zijn geschrapt, zoals het risico dat meer klanten geen toegang meer tot hun data konden krijgen. Nadat de beslissing was gemaakt moesten de tien Apple-medewerkers die aan het encryptieproject werkten, dat bekend stond als Plesio en KeyDrop, hiermee stoppen. Apple en de FBI wilden niet op vragen van Reuters reageren.