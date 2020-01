"WhatsApp-bericht besmette telefoon Amazon-ceo met malware"

De telefoon van Amazon-ceo Jeff Bezos is via een WhatsApp-bericht besmet geraakt met malware, zo meldt The Guardian op basis van bronnen. Volgens een forensisch onderzoek van de telefoon zou een WhatsApp-bericht met videobestand, afkomstig van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de malware hebben verspreid. Uren na de infectie zouden grote hoeveelheden data van de telefoon zijn gehaald.

Om wat voor gegevens het gaat en hoe die zijn gebruikt is onbekend. Het forensisch onderzoek naar de telefoon vond plaats nadat de National Enquirer vorig jaar intieme details over het privéleven van Bezos publiceerde. Zo kwam onder andere een buitenechtelijke relatie aan het licht. De Amerikaanse tabloid stelt dat het was getipt door de broer van de vriendin van Bezos.

Volgens de onderzoekers staat het zo goed als vast dat de Saoedische autoriteiten toegang tot de telefoon van Bezos hebben gekregen en de informatie die daarop stond, aldus The Guardian. Bezos en Bin Salman, die elkaar kennen, hadden op 1 mei 2018 een WhatsApp-gesprek, toen het kwaadaardige bestand vanaf het nummer van de Saoedische kroonprins naar Bezos werd verstuurd. In een reactie op Twitter ontkennen de Saoedische autoriteiten het bericht van de Britse krant.

In 2018 werd het Israëlische surveillancebedrijf NSO Group aangeklaagd omdat het software geleverd zou hebben waarmee Whatsapp-berichten van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi konden worden onderschept. Khashoggi werd eind 2018 bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul omgebracht. De journalist uitte in The Washington Post, eigendom van Bezos, geregeld kritiek op Bin Salman, die van de moordopdracht wordt verdacht. Bin Salman heeft dit altijd ontkend.