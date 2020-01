FBI: nepvacatures kosten slachtoffers gemiddeld 3.000 dollar

Wie werk zoekt moet oppassen voor nepvacatures, omdat criminelen hiermee grote bedragen en persoonlijke informatie kunnen stelen, aldus de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst waarschuwt werkzoekenden voor nepvactures die criminelen op vacaturesites en nagemaakte bedrijfssites plaatsen.

Zo worden domeinen geregistreerd die op de naam van een legitiem bedrijf lijken. Vervolgens worden er nepvacatures op bekende vacaturesites geplaatst die naar de nepsite wijzen. Werkzoekenden die op de nepvacatures reageren worden via e-mail benaderd en gevraagd om via teleconferentiesoftware een sollicitatiegesprek te voeren. Tijdens deze gesprekken doen de criminelen zich voor als medewerkers van verschillende afdelingen, waardoor slachtoffers denken dat ze met een echt bedrijf te maken hebben.

Na het sollicitatiegesprek krijgen slachtoffers de baan aangeboden. Vaak gaat het om werkzaamheden die vanuit huis kunnen worden gedaan. De criminelen sturen slachtoffers ook een arbeidscontract dat moet worden ondertekend, wat de scam legitiem doet lijken. Niet alleen moeten slachtoffers het arbeidscontract tekenen, ook wordt om identiteitsdocumenten, creditcardgegevens en andere vertrouwelijke informatie gevraagd.

Het komt ook voor dat de criminelen geld vragen voor het zogenaamd uitvoeren van screenings, trainingen, materiaal en andere zaken. Deze uitgaven zouden dan met het eerste salaris worden vergoed. De FBI stelt dat sinds 2019 er tal van mensen op deze manier zijn opgelicht. Gemiddeld verloren slachtoffers 3.000 dollar, zo laat de opsporingsdienst weten. Ook komt het voor dat de verstrekte persoonsgegevens voor identiteitsfraude worden gebruikt.

De FBI geeft werkzoekenden verschillende tips om dergelijke fraude te voorkomen. Zo wordt aangeraden om persoonlijke informatie en bankgegevens alleen in persoon aan iemand te verstrekken. Creditcardgegevens moeten daarnaast nooit worden gegeven. Tevens is het verstandig om voor de sollicitatie op de naam van het bedrijf te zoeken en zo te kijken wat de echte website is.