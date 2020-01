Chinese stad zet gezichtsherkenning in tegen pyjamadragers

De Chinese stad Suzhou heeft gezichtsherkenningstechnologie ingezet om pyjamadragers aan de schandpaal te nagelen, zo meldt The New York Times. Suzhou telt zes miljoen inwoners. Om "onbeschaafd gedrag" in de stad tegen te gaan besloten de autoriteiten gezichtsherkenning in te zetten.

Ze hadden het onder andere op pyjamadragers voorzien, zo meldt het Chinese The Paper. Volgens de New York Times is het vrij gewoon in China, met name voor ouderen, om in pyjama over straat te gaan. Het stadsbestuur vond dit onbeschaafd gedrag en publiceerde op social media foto's van zeven mensen in pyjama, inclusief hun naam, de Chinese tegenhanger van het burgerservicenummer en de locaties waar ze hadden rondgelopen. De foto's waren met surveillancecamera's gemaakt, die zeer waarschijnlijk over gezichtsherkenningstechnologie beschikten, laat ABC News weten.

Na aandacht van de media en kritiek op internet werd het bericht met de foto's van de pyjamadragers verwijderd. Ook maakte het stadsbestuur excuses. "We wilden een eind aan onbeschaafd gedrag maken, maar moeten natuurlijk de privacy van inwoners beschermen", aldus een verklaring van de stad. In de toekomst zullen mensen niet meer herkenbaar in de foto's zijn te zien.