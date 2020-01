Citrix lanceert gratis tool voor detectie gecompromitteerde systemen

Door karma4: Citrix waarschuwt dat de tool geen garantie biedt dat alle aanvallen worden opgemerkt. Dan geeft het enkel een houvast voor de eerste acties, prioritering. Je zult meer moeten doen dan dit. Dan geeft het enkel een houvast voor de eerste acties, prioritering. Je zult meer moeten doen dan dit.

".. Je zult meer moeten doen dan dit .."1. Je bent uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deze open source tool, de code staat hier:https://github.com/citrix/ioc-scanner-CVE-2019-19781/blob/master/build.sh".. As you invent further ways to identify compromise, please consider contributing to this IoC (Indicator of Compromise) Scanner. We would like to provide the most thorough, correct scanner as possible .."2. Het uitsluitend draaien van deze IoC tool is niet het doel, dat zeggen Citrix en FireEye zelf ook:https://www.fireeye.com/blog/products-and-services/2020/01/fireeye-and-citrix-tool-scans-for-iocs-related-to-vulnerability.html".. In addition to applying the previously released mitigation steps and installing the permanent updates that have been made available, Citrix and FireEye strongly recommend that all Citrix customers run this tool as soon as possible to increase their overall level of awareness of potential compromise and take appropriate steps to protect themselves .."Uitstekend initiatief van Citrix en FireEye.