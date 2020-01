DNB: digitalisering maakt banken kwetsbaar voor cyberaanvallen

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat banken en betaalinstellingen kwetsbaarder worden voor cyberaanvallen en it-verstoringen. Dit zijn dan ook belangrijke risico's voor banken die veel aandacht van het toezicht vragen, zo laat De Nederlandsche Bank (DNB) in de vandaag verschenen "Toezicht Vooruitblik 2020" weten. In de vooruitblik stelt DNB dat dit jaar het accent meer op data en digitalisering komt te liggen.

Volgens de toezichthouder wordt door de voortgaande digitalisering de impact van cyberaanvallen en it-verstoringen op banken en betaalinstellingen steeds groter. "Verdergaande digitalisering leidt tot een toenemende kwetsbaarheid van de financiële sector voor cyberaanvallen. Daar komt nog bij dat de methoden en technieken die tijdens cyberaanvallen worden gebruikt, steeds geraffineerder worden", aldus de vooruitblik.

DNB stelt dat het belangrijk is dat banken voortdurend in hun "cyberveerkracht" blijven investeren. De investeringen in cybersecurity hebben echter wel gevolgen voor de winstgevendheid van Nederlandse banken, aldus de toezichthouder. Om adequaat toezicht te kunnen houden op de risico's die bij technologische innovaties komen kijken zal DNB naar eigen zeggen dit jaar onder andere aandacht aan "cyberweerbaarheid" schenken. Uiteindelijk wil DNB "transformeren" naar een "smart supervisor". Een toezichthouder die efficiënt en effectief gebruik maakt van beschikbare data en machine learning. Dit traject moet in 2025 zijn gerealiseerd.