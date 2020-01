Senator New York wil verbod op betalen losgeld ransomware

Een senator van de Amerikaanse staat New York wil dat het voor overheden verboden wordt om in het geval van een infectie door ransomware het losgeld te betalen dat de aanvallers vragen voor het ontsleutelen van bestanden. Senator David Carlucci heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Het wetsvoorstel stelt letterlijk dat het voor gemeentebedrijven en andere overheidsentiteiten wordt verboden om in het geval van een cyberaanval het losgeld te betalen. Volgens Carlucci moet belastinggeld niet naar criminelen gaan, die zo worden aangemoedigd om hun criminele activiteiten voort te zetten. Daarnaast is er geen garantie dat bestanden worden ontgrendeld, aldus de senator. Het wetsvoorstel moet nog door de senaat van New York worden behandeld.

Vorig jaar zijn in de Verenigde Staten meer dan zeshonderd scholen, lokale overheden en zorginstellingen door ransomware getroffen, zo liet securitybedrijf Emsisoft eerder weten. Tal van overheidsinstellingen betaalden het losgeld dat de aanvallers vroegen om hun bestanden terug te krijgen.