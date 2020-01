Ministers gaven toestemming voor advies Citrix uit te schakelen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Knops van Binnenlandse Zaken hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) toestemming gegeven om het advies uit te brengen waarin het uitschakelen van Citrix-systemen werd aangeraden.

Dat laten de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer weten. De brief bevat een overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de kwetsbaarheid in Citrix. Eén van de onderwerpen is het advies van het NCSC. Zo stelde de overheidsdienst op 16 januari, mede op basis van informatie van specialisten, dat de tussentijdse mitigatiemaatregelen van Citrix onvoldoende bescherming boden.

Volgens Citrix konden organisaties zich via deze maatregelen beschermen tegen aanvallen in afwachting van een beveiligingsupdate. Het softwarebedrijf stelde vervolgens dat alleen bij bepaalde versies de mitigatiemaatregelen niet werkten. Het NCSC liet echter weten dat alle versies risico liepen. Tevens adviseerde de overheidsdienst om het uitschakelen van Citrix-systemen te overwegen.

"Op 17 januari 2020 heeft de NCTV een overleg belegd met alle departementen over de ontstane situatie. Diezelfde dag bracht de AIVD een beveiligingsadvies uit. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie is door ons akkoord gegeven aan het NCSC om het dringende advies uit te brengen aan Rijksoverheid en het advies aan vitale organisaties om de Citrix-systemen uit te schakelen tot het moment dat een sluitende oplossing beschikbaar is", aldus Grapperhaus en Knops.

Naar aanleiding van de opschaling op 17 januari door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het overleg tussen de bewindspersonen, zijn de departementen gevraagd om Citrix-systemen uit te schakelen, tenzij aan drie voorwaarden kon worden voldaan. Op basis hiervan hebben de overheidsorganisaties bij het Rijk vervolgens zelf een risicoafweging gemaakt over het al dan niet uitschakelen van de betreffende Citrix-systemen. Later wijzigde het NCSC het advies waarin stond dat de mitigatiemaatregelen van Citrix niet werkten.

Verder stellen de ministers dat het NCSC doorlopend met Citrix contact heeft gehad over de ontwikkelingen. De lessen die uit incident zijn geleerd zullen worden meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het voorbereiden op digitale ontwrichting. Naast de brief aan de Tweede Kamer vindt er vandaag ook een technische briefing over het Citrix-lek plaats.