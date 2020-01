Citrix patcht ernstig lek in nieuwste versies ADC en Gateway

Wederom een dag eerder dan aangekondigd heeft Citrix beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt voor een ernstig beveiligingslek waardoor Citrix-systemen actief worden aangevallen.

Ergens op de wereld was het al vrijdag.In dat opzicht is Citrix beter van Microsoft. Die zegt dat patches op dinsdag komen. Dat blijkt dan dinsdag oostkust Amerika kantoortijd te zijn. En dus laat op dinsdag, of zelfs pas op woensdag, in grote delen van de wereld.Peter