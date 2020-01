ID-kaart duurder door extra chip voor overheidscommunicatie

De identiteitskaart zal "enkele euro's" duurder worden door het toevoegen van een extra chip om digitaal met de overheid te kunnen communiceren. Daarnaast zal deze chip niet aan het paspoort worden toegevoegd. Dat heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken tijdens een vergadering in de Tweede Kamer laten weten.

De overheid wil voor bepaalde diensten die het aanbiedt burgers op een hoger betrouwbaarheidsniveau identificeren. In dit geval moeten burgers inloggen op het niveau DigiD hoog. DigiD hoog is gekoppeld aan een wettelijk identiteitsdocument, zoals rijbewijs of identiteitskaart. Om via de identiteitskaart op DigiD hoog in te loggen moet de Paspoortwet worden aangepast. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer daarover.

"Om een groter bereik van DigiD hoog te realiseren, wordt naast het rijbewijs, dat al sinds 2018 daarmee is uitgerust, nu ook de Nederlandse identiteitskaart een drager van het elektronisch identificatiemiddel. Die krijgt dus een extra chip, zodat ook met de identiteitskaart diensten elektronisch kunnen worden afgenomen, waarvoor het hoogste betrouwbaarheidsniveau nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, voor het doorgeven van patiëntengegevens", zo liet Knops weten.

SP-Kamerlid Van Raak vroeg waarom het paspoort niet met een dergelijke chip wordt uitgerust. "Mensen die geen paspoort hebben, moeten dan weer zo'n kaart gaan aanschaffen", aldus de SP'er. Volgens de minister hebben de meeste mensen een rijbewijs of identiteitskaart. "Er zijn op dit moment 11,7 miljoen mensen die een rijbewijs hebben. Dat zijn er best veel. 6 miljoen mensen hebben een identiteitskaart. Daar zit natuurlijk een aantal dubbelingen in. 2,2 miljoen mensen hebben alleen een paspoort. Als je naar de dekkingsgraad kijkt, is het dus veel verstandiger om gebruik te maken van rijbewijs en identiteitskaart", voegde Knops toe.

Daarnaast stelde Van Raak vragen over de kosten voor de nieuwe identiteitskaart. "Als mensen nou besluiten om er geen gebruik van te maken, moeten ze er toch voor betalen. De minister kan zeggen dat het niet zo'n heel hoog bedrag is, maar voor sommige mensen is dat wel het geval." Knops merkt op dat er is gekozen om één soort identiteitskaart met chip uit te geven. "En ja, iemand die daar geen gebruik van maakt in het kader van de communicatie met de overheid, betaalt dus ook voor een chip waar hij geen gebruik van maakt. Ja, dat is waar, maar diversificatie daarin draagt niet bij aan verdere digitalisering", aldus de minister.

Volgens Knops zullen de kosten van de nieuwe identiteitskaart met enkele euro's stijgen. De exacte bedragen zijn echter nog niet bekend. "Overigens staat het burgers vrij om ook op een normale manier, of laat ik zeggen — want dit zijn ook normale manieren — op een analoge manier met de overheid te communiceren, dus daarvoor heb je dat niet nodig. Maar als je digitaal met de overheid wil communiceren, heb je een van beide systemen nodig, de identiteitskaart of het rijbewijs", reageerde de minister.