Ggz-instelling Pro Persona schakelt Citrix-systemen uit

De Gelderse GGZ-instelling Pro Persona heeft alle Citrix-systemen uitgeschakeld nadat er mogelijk misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid in de software. Pro Persona biedt specialistische zorg aan kinderen en volwassenen met psychische problemen.

De instelling heeft vestigingen in onder andere Arnhem, Ede en Nijmegen. Pro Persona meldt op de eigen website dat applicaties tijdelijk niet bereikbaar zijn. "Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er mogelijk misbruik is gemaakt van de Citrix-toegang binnen Pro Persona. Daarom heeft Pro Persona onder meer de thuiswerk-omgeving en de toegang tot internet vanuit de werkplek dichtgezet."

Volgens de GGZ-instelling moet de maatregel ervoor zorgen dat aanvallers geen toegang tot gegevens van cliënten of medewerkers kunnen krijgen. Pro Persona laat verder weten dat er een nader onderzoek is ingesteld en dat er melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemaakt. Naar aanleiding van het Citrix-lek en mogelijk misbruik hiervan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al 29 meldingen ontvangen.