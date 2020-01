New York verbiedt cashloze restaurants en winkels

Winkels en restaurants in New York City moeten weer contant geld accepteren. De gemeenteraad van de stad heeft namelijk wetgeving aangenomen die cashloze restaurants en winkels verbiedt. Burgemeester van New York Bill De Blasio moet de wet nog tekenen, maar staat erachter, zo melden ABC en CNN.

Tegenstanders van cashloze restaurants en winkels stellen dat het weigeren van contante betalingen een discriminerend businessmodel is, dat onder andere mensen met lage inkomens, kleurlingen, ouderen en illegalen uitsluit. Kleurlingen in New York City zouden vaak geen gebruik van bankdiensten kunnen maken en hebben zo niet de beschikking over betaalpassen zoals creditcards.

Sommige bedrijven zijn tegen de wet. Het alleen accepteren van cashloze betalingen zou hun bedrijfsvoering stroomlijnen en overvallen voorkomen. "We verwelkomen de digitalisering van de Amerikaanse economie, maar moeten ervoor zorgen dat de digitale economie op geen enkele manier de meest kwetsbaren achterlaat", aldus gemeenteraadslid Ritchie Torres. Negentig dagen na het tekenen van de wet wordt die van kracht. Winkels en restaurants die contant geld blijven weigeren kunnen boetes krijgen.