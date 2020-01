Elite-eenheid VS vraagt militairen om Signal te gebruiken

Een elite-eenheid van het Amerikaanse leger heeft militairen gevraagd om voor alle officiële communicatie de versleutelde chat-apps Signal en Wickr te gebruiken. Het gaat om Task Force Devil van de 82nd Airborne Division die begin deze maand naar het Midden-Oosten is uitgezonden.

"Voor alle officiële communicatie op mobiele telefoons van de overheid binnen Task Force Devil is aangeraden om de versleutelde berichten-apps Signal of Wickr te gebruiken", aldus majoor Richard Foote tegenover de Military Times. "Deze twee apps worden door onze leiding aanbevolen, aangezien ze zijn versleuteld en gratis te gebruiken." Foote voegt dat er geen operationele zaken via de apps worden besproken en dat er van een vpn als extra beveiligingslaag gebruik gemaakt wordt.

Eerder werd ook bekend dat de Verenigde Naties hooggeplaatste functionarissen geen WhatsApp laat gebruiken omdat het niet veilig is. Aanleiding is een beveiligingslek in de software waarmee spyware werd verspreid.