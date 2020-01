Criminelen verspreiden ransomware via Citrix-kwetsbaarheid

Criminelen maken gebruik van het ernstige beveiligingslek in Citrix om organisaties met ransomware te infecteren. De Duitse auto-onderdelenfabrikant Gedia zou op deze manier met de Sodinokibi-ransomware besmet zijn geraakt. Dit is dezelfde ransomware die eerder GWK Travelex infecteerde.

Dat melden verschillende beveiligingsonderzoekers op Twitter. Aanvallers zouden eerst het Citrix-systeem overnemen en daarvandaan de achtergelegen computers in het netwerk van de organisatie infecteren. Citrix wordt onder andere gebruikt voor thuiswerken. Zo kunnen medewerkers vanuit huis toegang tot het intranet van een organisatie krijgen.

Al bij het bekend worden van de kwetsbaarheid werd gewaarschuwd dat die voor de verspreiding van ransomware was te gebruiken. Dergelijke aanvallen waren echter tot nu toe niet waargenomen. Volgens een onderzoeker met het alias Under the Breach hebben de aanvallers achter de Sodinokibi-ransomware, die ook bekendstaat als REvil, niet alleen Gedia via het Citrix-lek geïnfecteerd, maar ook andere organisaties.

Vanwege de infectie besloot de Duitse auto-onderdelenfabrikant het volledige netwerk uit te schakelen. "Het zal nog weken tot maanden duren voordat alle processen volledig zijn hersteld", zo liet Gedia in een verklaring weten. Volgens de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Victor Gevers zijn erop internet nog 11.000 kwetsbare Citrix-systemen te vinden.

Citrix heeft inmiddels beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid beschikbaar gemaakt. Vanavond verschijnt de laatste patch, bedoeld voor de oudste versie van de Citrix-software. Daarnaast biedt het softwarebedrijf een gratis scantool aan waarmee organisaties kunnen controleren of hun Citrix-systemen zijn gecompromitteerd.