Citrix betreurt gevolgen van beveiligingslek voor klanten

Softwarebedrijf Citrix betreurt de gevolgen die de ernstige kwetsbaarheid in de Application Delivery Controller (ADC) en Gateway heeft gehad op klanten. Dat stelt het bedrijf bij het uitbrengen van de laatste beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid die sinds 17 december bekend is.

Via het beveiligingslek kunnen aanvallers kwetsbare Citrix-systemen overnemen en daarvandaan bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk aanvallen. De eerste updates verschenen op 19 januari, hoewel Citrix in de aankondiging op 17 december mitigatiemaatregelen had gepubliceerd. Veel organisaties hadden deze maatregelen die bescherming tegen aanvallen boden niet op tijd doorgevoerd.

"Als u de mitigerende maatregelen van Citrix niet of pas na 9 januari 2020 heeft toegepast, kunt u er redelijkerwijs van uitgaan dat uw systeem is gecompromitteerd vanwege het bekend worden van publieke exploits", zo liet het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie eerder weten. Op 10 januari waren nog 115.000 Citrix-servers kwetsbaar voor aanvallen. Deze organisaties hebben het advies gekregen om een herstelplan op te stellen.

"klantveiligheid is een topprioriteit voor Citrix", zegt Citrix-cio Fermin Serna bij de aankondiging van de laatste beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid. Deze patch is voor Citrix ADC en Gateway versie 10.5. "We betreuren de impact die deze kwetsbaarheid op getroffen klanten heeft gehad", voegt Serna toe. Citrix stelt dat het de updates voor alle klanten beschikbaar heeft gemaakt, ongeacht of ze nog een actief onderhoudscontract hebben.