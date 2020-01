Belgische gemeente Willebroek getroffen door ransomware

De Belgische gemeente Willebroek is getroffen door ransomware, zo laat de 26.000 inwoners tellende gemeente in de provincie Antwerpen op de eigen website weten. "Ondanks de voorzorgsmaatregelen die sowieso van toepassing zijn binnen de informatica-omgeving zijn de systemen van Willebroek toch geïmpacteerd", aldus een verklaring over het incident.

Systemen van de gemeente werden met de niet nader genoemde ransomware geïnfecteerd en bestanden versleuteld. Door de aanval is het merendeel van de gemeentelijke diensten niet operationeel, zo liet de gemeente zaterdag weten. "Vanuit de backup-systemen die de gemeente Willebroek in haar werking sowieso heeft en dankzij de flexibiliteit van de medewerkers zal de continuïteit van de dienstverlening verzekerd worden. Mogelijk treden er een aantal administratieve vertragingen op, maar dan zal dit in een nazorg-traject met de burger bekeken worden", werd gisteren in een update over het incident gemeld.

"Het is wel al duidelijk dat alle computers eruitliggen, alles ligt plat in onze gemeente", zegt burgemeester Eddy Bevers tegenover VRT NWS. "We gaan het even zonder computers en informaticasystemen moeten doen, maar we nemen geen enkel risico wat de veiligheid betreft." Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de gemeente weer naar de normale toestand kan overschakelen. Het gaat mogelijk om enkele dagen tot een week, aldus voorzichtige prognoses.

"De gemeente is er samen met haar medewerkers alvast klaar voor om de hinder voor de inwoners van Willebroek te beperken tot het absolute minimum", besluit Bevers, die aan Het Laatste Nieuws laat weten dat de dienstverlening met dank aan typemachines gegarandeerd blijft.