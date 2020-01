Universiteit Maastricht bijna hersteld van ransomware-aanval

De Universiteit Maastricht is bijna hersteld van de ransomware-aanval waar het een maand geleden door werd getroffen. Door de aanval werden bestanden op tal van machines versleuteld en konden medewerkers en studenten allerlei systemen niet meer gebruiken.

Nu een maand later kunnen de meeste medewerkers weer bijna helemaal werken zoals ze gewend waren, zo laat de universiteit vandaag in een update over het incident weten. Sinds vanochtend is het ook weer mogelijk om te printen, kopiëren en scannen en is de toegang tot het virtual private network (vpn) hersteld, maar uitsluitend voor medewerkers. Studenten die toegang tot de diensten van de universiteit willen kunnen dit doen via Student Desktop Anywhere (SDA), die sinds 6 januari online is.

Volgens de universiteit werkt inmiddels veel, maar nog niet alles. Daarnaast kunnen systemen soms traag werken, zich plotseling afsluiten of ander ongewoon gedrag vertonen. "Dit vraagt nog wat geduld van iedereen en begrip voor de collega's die dagelijks hard aan de slag zijn voor ons", aldus de universiteit. Het enige dat op dit moment niet mogelijk is voor studenten en medewerkers is het online reserveren van onderwijs- en vergaderruimtes en het opladen van de UM-card. Onderzoekers moeten nog wachten voordat ze hun profielpagina's kunnen bijwerken en de Publicatie repository (PURE) en de externe samenwerking (VRE/Sharepoint) weer beschikbaar zijn.

Voor studenten die als gevolg van de cyberaanval nadeel hebben ondervonden of schade hebben geleden is er een coulanceregeling. Vorige week meldde de Volkskrant dat de aanvallers achter de aanval ook de back-ups van de universiteit hadden versleuteld en er een bedrag van tussen de 200.000 en 300.000 euro was betaald voor het ontsleutelen van de bestanden. Op 5 februari geeft de universiteit in een symposium meer informatie over de aanval.