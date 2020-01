Britse overheid wil uniek wachtwoord voor elk IoT-apparaat

De Britse overheid wil dat elk IoT-apparaat dat in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht over een uniek wachtwoord beschikt. Daarnaast moeten Iot-fabrikanten tijdig reageren op meldingen van beveiligingslekken en moet duidelijk worden aangegeven hoelang een IoT-apparaat beveiligingsupdates ontvangt.

Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken is vandaag aangekondigd. "Hoewel de Britse overheid altijd de industrie heeft aangemoedigd om met een vrijwillige aanpak te komen, is het nu duidelijk dat daadkrachtig optreden is vereist om ervoor te zorgen dat deze producten by design over sterke cybersecurity beschikken", zegt de Britse minister van Digitale Zaken en Breedband Matt Warman.

Volgens Warman moet het wetsvoorstel miljoenen gebruikers tegen "cyber hacks" beschermen door drie beveiligingseisen aan IoT-apparaten te stellen. Ten eerste moeten alle IoT-apparaten over een uniek wachtwoord beschikken dat niet naar een universeel wachtwoord is te resetten. Ten tweede moeten IoT-fabrikanten een meldpunt voor kwetsbaarheden hebben en tijdig op gevonden beveiligingslekken reageren. Als laatste moeten IoT-fabrikanten duidelijk aangeven hoelang hun apparaten beveiligingsupdates blijven ontvangen.

"Onze nieuwe wet houdt IoT-fabrikanten verantwoordelijk en stopt hackers die de privacy en veiligheid van mensen bedreigen", aldus Warman. "Het houdt in dat robuuste beveiligingsstandaarden in het ontwerp worden verwerkt en geen bijzaak zijn." De Britse regering hoopt het wetsvoorstel binnenkort voor te leggen aan het parlement. De eisen zijn volgens Warham samen met het bedrijfsleven en het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) opgesteld.