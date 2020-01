Freedom Internet overweegt standaard vpn en wachtwoordmanager

Internetprovider Freedom Internet die op 29 maart van start gaat overweegt om standaard een vpn en wachtwoordmanager aan te bieden. Dat laat ceo Anco Scholte ter Horst in een interview met de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) weten.

Freedom Internet is gelanceerd door het actiecomité XS4ALL moet blijven. De provider zegt in te zullen zetten op privacy en veiligheid. "Geen meekijkers, geen winstmaximalisatie en geen afhankelijkheid", zo liet het actiecomité bij de aankondiging weten. Ook Scholte ter Horst benadrukt dit. "We werken volgens de privacy-by-design-filosofie. Voor de meeste isp's heeft privacy te maken met compliance, met voldoen aan de wet. Voor ons is het de basis voor alles wat we doen."

Klanten gaan dit mogelijk ook in het aanbod terugzien. "We denken over andere zaken, zoals standaard vpn en een password-manager. Maar wat het uiteindelijke aanbod wordt, wordt pas duidelijk in maart als we starten", aldus de ceo. Wel is al zeker dat klanten een "meekijk-vrij e-mailadres" krijgen. "Als je bij ons een e-mailadres krijgt, zorgen wij ervoor dat we helemaal niet mee kúnnen kijken naar de inhoud van e-mails. E-mail hoort veilig te zijn. Ook veilig voor misbruik door ons", stelt Scholte ter Horst. Freedom Internet hoopt aan het einde van dit jaar 25.000 klanten te hebben.