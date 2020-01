Groot aantal antivirusbedrijven blijft Windows 7 ondersteunen

De ondersteuning van Windows 7 is officieel door Microsoft gestopt, maar een groot aantal antivirusbedrijven blijft het besturingssysteem ondersteunen. Het Duitse testlab AV-Test houdt een overzicht bij van antivirusleveranciers en wat erover de ondersteuning van Windows 7 bekend is.

Van de 24 partijen in het overzicht zullen er 18 hun producten op Windows 7 in ieder geval nog twee jaar blijven ondersteunen. Avira heeft wel een harde einddatum aangekondigd, namelijk november 2022. Sophos stopt de ondersteuning in december van dit jaar voor "on-premise" klanten, terwijl de support van "cloud-managed" klanten volgend jaar juli afloopt.

Microsoft biedt zelf voor Windows 7 de gratis virusscanner Security Essentials aan. De antivirussoftware ontvangt geen productupdates meer, maar zal wel signature-updates blijven ontvangen om nieuwe malware te kunnen detecteren. Volgens schattingen draaien meer dan tweehonderd miljoen computers nog op Windows 7. Bedrijven en organisaties die een apart onderhoudscontract afsluiten zullen nog wel beveiligingsupdates blijven ontvangen.