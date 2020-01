Trackers in Ring-deurbelapp verzamelen persoonlijke informatie

De Android-app waarmee eigenaren van een Ring-deurbel het apparaat kunnen beheren bevat meerdere trackers die allerlei persoonlijke informatie verzamelen en doorsturen, zoals namen, ip-adressen, telecomprovider, telefoongegevens en sensorgegevens. De data gaat onder andere naar Facebook.

Dat meldt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF op basis van eigen onderzoek naar de Ring-deurbelapp voor Android. In totaal blijken vier partijen, AppsFlyer, Branch, Facebook en MixPanel, gegevens te ontvangen die via de app zijn verzameld. MixPanel wordt vermeld op een Ring-pagina met third-party diensten, maar dat geldt niet voor alle data die het verzamelt. De andere drie trackers worden niet op deze pagina genoemd.

Ring blijkt ook data naar de crashloggingdienst Crashalytics van Google te sturen. Om wat voor gegevens het gaat wordt nog onderzocht. "Het gevaar in het versturen van zelfs kleine stukjes informatie is dat analytics- en trackingbedrijven die kunnen combineren om een uniek beeld van de telefoon van de gebruiker te vormen", aldus de EFF. Via deze "fingerprint" zijn gebruikers vervolgens ook binnen andere apps te volgen.