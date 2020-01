Microsoft stopt ondersteuning Internet Explorer 10 in februari

Microsoft stopt volgende maand de ondersteuning van Internet Explorer 10. Op 11 februari zal de allerlaatste beveiligingsupdate verschijnen. Daarna zullen nieuwe kwetsbaarheden niet meer worden gepatcht. Ook bij klanten die betaalde supportopties hebben, zo waarschuwt het techbedrijf.

Organisaties die met Internet Explorer 10 op Windows Server 2012 en Windows Embedded 8 Standard werken en beveiligingsupdates willen blijven ontvangen moeten dan ook upgraden naar Internet Explorer 11. Om organisaties hiermee te helpen zal de Internet Explorer 11 standalone update door Microsoft worden veranderd van optionele update naar aanbevolen update.

Zodra IE11 is geïnstalleerd adviseert Microsoft om de laatste cumulatieve update voor de browser te installeren, zodat de browser over alle beveiligingsupdates beschikt. Later dit jaar zullen beveiligingsupdates voor IE11 ook aan de Monthly Rollup-update worden toegevoegd. Voor organisaties die met applicaties werken die alleen in IE10 worden ondersteund biedt Internet Explorer 11 een "compatibility mode". Internet Explorer 10 wordt in de praktijk nog nauwelijks gebruikt. De browser heeft op de desktop een marktaandeel van 0,1 procent.