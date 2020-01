Britse privacytoezichthouder: AVG tot eind december van kracht

Als het Verenigd Koninkrijk aanstaande vrijdag de Europese Unie verlaat blijft de AVG tot eind december van kracht. Dat laat de Britse privacytoezichthouder ICO vandaag weten. Tijdens de overgangsperiode, die tot 31 december 2020 loopt, is het "business as usual" wat databeschermingswetgeving betreft.

"De AVG blijft gewoon van toepassing. Bedrijven en organisaties die persoonlijke data verwerken moeten ons bestaand advies voor hun databeschermingsverplichtingen volgen", aldus de ICO. De privacytoezichthouder erkent dat het nog onduidelijk is hoe het databeschermingslandschap er aan het einde van de Brexit-overgangsperiode zal uitzien. "We beseffen dat bedrijven en organisaties zorgen hebben over de stroom van persoonlijke data in de toekomst." De Britse overheid zou van plan zijn om de AVG in de eigen databeschermingswetgeving te verwerken.