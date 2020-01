Aantal Nederlanders met DigiD-app sterk gestegen

Het aantal Nederlanders dat de DigiD-app heeft gedownload en geactiveerd is vorig jaar sterk gestegen, zo heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Ging het in mei 2019 nog om 3,3 miljoen geactiveerde DigiD-apps. In december was dit bijna verdubbeld naar 6 miljoen.

Het aantal keer dat via de DigiD-app met tweefactorauthenticatie werd ingelogd ging van 3,4 miljoen per maand in mei naar 6,3 miljoen per maand in december. Volgens Knops is de stijging van het aantal gebruikers te danken aan een online campagne in oktober. DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle.

Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD hoog. DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers.

De overheid richt zich binnen het elektronische identiteitsprogramma (eID) op het implementeren van het betrouwbaarheidsniveau Substantieel via een smartphone. Doordat Apple de NFC-functie voor app-ontwikkelaars beschikbaar heeft gemaakt is het potentiële maximale bereik van DigiD Substantieel gestegen van zo'n vijftig procent naar circa 65 procent. "Komend jaar zullen we de burgers stimuleren om hun DigiD-app op een hoger niveau te brengen, zodat we dit potentieel ook kunnen bereiken. Daarnaast werken we aan een oplossing voor de groep mensen die zelf geen geschikte smartphone hebben", laat Knops weten (pdf).

Zo is de afgelopen maanden een test uitgevoerd met de eWid uitleesapp. Dit is een applicatie waarmee burgers via een geschikte telefoon van iemand anders hun eigen DigiD-app kunnen opwaarderen naar Substantieel. De overheid biedt de DigiD-app alleen aan via de appstores van Apple en Google. Dit houdt in dat burgers een account bij de Amerikaanse techbedrijven moeten hebben om de app te kunnen downloaden om vervolgens bij de overheid in te kunnen loggen.