Avast sluit databedrijf Jumpshot na ophef over dataverzameling

Antivirusbedrijf Avast sluit databedrijf Jumpshot na ophef over het verzamelen en verwerken van gegevens van Avast-gebruikers. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Jumpshot verwerkte gegevens van Avast-gebruikers die via de extensies en software van het antivirusbedrijf werden verzameld.

Vervolgens werd de geanonimiseerde data aan klanten verkocht, waaronder Google en Microsoft. Die konden zo zien hoe mensen van het internet gebruikmaken. Bijvoorbeeld welk percentage gebruikers van de ene naar de andere website ging. Het ging onder andere om zoekopdrachten, bekeken locaties op Google Maps, bezochte LinkedIn-pagina's, bekeken YouTube-video's en andere zaken.

Avast kwam vorig jaar al in het nieuws omdat het de gegevens via de Avast- en AVG-browserextensies verzamelde. Na ophef besloot de virusbestrijder de hoeveelheid verzamelde data te beperken. Deze week werd bekend dat gegevens nu via de virusscanner van Avast worden verzameld. Naar aanleiding van de ontstane ophef meldde Avast gisteren dat het gebruikers nadrukkelijk om toestemming ging vragen voor het verzamelen van data.

Vandaag meldt het bedrijf dat er geen data meer aan Jumpshot wordt verstrekt en het bedrijf zal worden opgeheven. De verkoop van de data leverde Avast vele miljoen dollars op. In de eerst helft van 2019 had het antivirusbedrijf een omzet van 430 miljoen dollar. Twintig miljoen daarvan was afkomstig van de verkoop van gebruikersgegevens.

"Het is de missie van Avast om gebruikers te beschermen en controle over hun privacy te geven. Elke praktijken die het vertrouwen van gebruikers in gevaar brengen zijn onacceptabel voor Avast", aldus Avast-ceo Ondrej Vlcek. Hoeveel mensen precies door het opheffen van Jumpshot op straat komen te staan is nog niet bekend.