EFF: openbare wifi-netwerken veel veiliger dan je denkt

Geregeld wordt er door allerlei instanties gewaarschuwd om openbare wifi-netwerken te vermijden, maar volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF zijn dergelijke netwerken veel veiliger dan menigeen denkt en is het advies om er geen gebruik van te maken gedateerd.

"Het advies stamt uit de begindagen van het internet, toen de meeste communicatie niet versleuteld was", zegt Jacob Hoffman-Andrews van de EFF. Inmiddels maken nagenoeg alle grote websites gebruik van https. Volgens Google besteden Chrome-gebruikers inmiddels 90 procent van hun tijd op https-sites. Doordat https nu veel meer wordt gebruikt kunnen aanvallers het verkeer van gebruikers niet zomaar onderscheppen of aanpassen.

Een aanvaller kan nog wel zien welke https-site iemand bezoekt, maar niet de betreffende pagina op de website of andere vertrouwelijke informatie die wordt verstuurd. "Als dit een acceptabel risico voor je is, dan moet je je geen zorgen over het gebruik van openbare wifi maken", stelt Hoffman-Andrews. Een ander risico is misbruik van kwetsbaarheden die alleen van via een lokaal netwerk zijn te misbruiken. Bij gebruik van een openbaar wifi-netwerk lopen gebruikers een iets wat groter risico, aldus de EFF. Gebruikers krijgen dan ook het advies om hun software altijd up-to-date te houden.

"In het algemeen is het gebruik van openbare wifi veel veiliger dan het was in de begindagen van het internet. Door het wijdverbreid gebruik van https zijn de meeste grote websites beschermd met dezelfde versleuteling, ongeacht hoe je er verbinding mee maakt. Er zijn genoeg dingen om je in het leven zorgen over te maken, maar je kunt openbare wifi van je lijst strepen", besluit Hoffman-Andrews.