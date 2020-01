Kamervragen over scrapen van online foto's voor gezichtsherkenning

Het toepassen van gezichtsherkenning door bedrijven en de gevolgen die dit voor burgers kan hebben blijft D66 bezighouden. Opnieuw moet minister Dekker voor Rechtsbescherming namelijk opheldering geven over een Jumbofiliaal dat gezichten van klanten scant. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over het scrapen van online foto's en het gebruik daarvan door gezichtsherkenningstoepassingen.

Afgelopen december stelde D66-Kamerlid Kees Verhoeven voor het eerst vragen over een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn die met tientallen camera's klanten in de gaten houdt en hun gezichten scant. Verhoeven wilde onder andere van Dekker weten of het gebruik van de camera's op deze manier niet in strijd met de AVG is. De minister liet het oordeel hierover aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verhoeven heeft echter meer vragen voor de minister. Zo wil hij weten of deze zaak door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt onderzocht en wanneer er een uitspraak kan worden verwacht. "Heeft de AP voldoende middelen om te kunnen handhaven tegen dergelijke initiatieven die evident in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Wat gebeurt er in de tussentijd met de camera’s en de data die zij verzamelen?", stelt het D66-Kamerlid de vraag.

Ook wil Verhoeven weten welke stappen slachtoffers van "onwettige gezichtsherkenningssystemen" kunnen nemen, zoals het eisen van een schadevergoeding, en of er andere voorbeelden in Nederland zijn waar camera's zonder toestemming real-timebeelden registreren in de openbare ruimte. Verder is Dekker gevraagd naar de risico's op het gebied van privacy en gezichtsherkenning met betrekking tot initiatieven van gemeenten om slimme deurbellen te stimuleren. Zo subsidieert de gemeente Gouda de aanschaf van deurbelcamera's.

Verder wil het D66-Kamerlid duidelijkheid of bedrijven foto's van Nederlanders van het internet mogen 'scrapen' en gebruiken in een gezichtsherkenningstoepassing. Aanleiding voor de vraag is een artikel van The New York Times over het bedrijf Clearview dat foto's van Facebook en miljoenen andere websites haalt en gebruikt voor gezichtsherkenning. Clearview biedt diensten aan de FBI en andere opsporingsdiensten.

"Acht u het aannemelijk dat het bedrijf Clearview ook foto’s van Nederlanders heeft opgeslagen? Zo ja, welke stappen worden er genomen door de overheid, de Europese Unie of door toezichthouders om ervoor te zorgen dat die foto’s gedeletet worden? Welke stappen kunnen mensen zelf nemen om ervoor te zorgen dat die foto’s gedeletet worden", vraagt Verhoeven. Ook moet de minister laten weten of Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten met Clearview samenwerken. Dekker heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.