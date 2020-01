Cybercriminelen ontfutselen bijna 3 miljoen euro van Rijksmuseum Twenthe

Cybercriminelen zijn erin geslaagd om bijna 3 miljoen euro van het Rijksmuseum Twenthe te ontfutselen. Het museum was in onderhandeling met een kunsthandelaar over de aanschaf van een schilderij van de Britse schilder John Constable. De partijen kwamen uiteindelijk een bedrag van 2,85 miljoen euro overeen.

Tijdens de onderhandeling wisten cybercriminelen toegang te krijgen tot het e-mailaccount van één van de partijen en konden zo de onderhandeling monitoren. Op een gegeven moment verstuurden ze een aantal e-mails die van de kunsthandelaar afkomstig leken. In één van de frauduleuze e-mails stond een rekeningnummer vermeld waar het museum de 2,85 miljoen euro naar toe overmaakte, zo melden Bloomberg en de NOS.

Het museum spande een zaak tegen de kunsthandelaar aan. Beide partijen claimen dat de criminelen op het e-mailaccount van de andere partij hebben ingebroken. "Uit onderzoeken is gekomen dat er in onze e-mailsystemen geen enkele kwetsbaarheid zat, dat ze up-to-date en in orde waren", zegt museumdirecteur Arnoud Odding. De kunsthandel claimt dat bij hen de beveiliging ook op orde is. De advocaat van de kunsthandel stelt verder dat het museum het opgegeven rekeningnummer had moeten controleren. De rechter heeft het museum ongelijk gegeven, maar dat geeft aan zich niet bij de zaak te zullen neerleggen.

Business e-mail compromise

Deze vorm van criminaliteit komt geregeld voor. In het Engels wordt het business e-mail compromise genoemd, wat in het Nederlands onder de noemer ceo-fraude valt. Criminelen weten toegang tot de e-mailconversatie tussen twee partijen te krijgen die een financiële transactie willen afwikkelen. De criminelen versturen vervolgens een bericht waarin een frauduleus rekeningnummer wordt opgegeven waar de ene partij het geld naar toe overmaakt.

De FBI waarschuwde eerder nog dat vastgoedadvocaten, makelaars, bouwbedrijven, kredietverstrekkers en de partijen waarmee ze communiceren doelwit van dergelijke fraude zijn. Alleen in de Verenigde Staten wisten criminelen op deze manier miljoenen dollars van slachtoffers te stelen.