D66 pleit voor invoering van breed publiek digitaal paspoort

D66 heeft tijdens een algemeen overleg over de Wet digitale overheid gepleit voor de invoering van een breed publiek digitaal paspoort waarmee burgers zich overal kunnen identificeren en dat overal toepasbaar is. De wet moet de digitale communicatie tussen burger en overheid en tussen overheidsinstanties onderling verbeteren.

"Wij willen 17 miljoen Nederlanders online een echte identiteit geven en meer regie op hun persoonsgegevens geven, zodat overheidsdiensten straks niet meer onder elkaar jouw gegevens buiten jou om gaan uitwisselen, maar dat dat via jou gebeurt, zodat er meer regie op komt", liet VVD-Kamerlid Middendorp weten.

Middendorp vroeg minister Knops van Binnenlandse Zaken ook naar het breder gebruik van een nieuwe elektronische identiteit. "Als we die DigiD gebouwd hebben en veilig hebben gemaakt, zou die dan op specifieke punten ook gebruikt kunnen worden buiten het overheidsdomein? In de fysieke wereld gebruik je je paspoort ook al sinds lange tijd om een auto te huren. Ik zeg daarbij wel: op specifieke punten. Goed toezicht is daarbij wel van belang."

D66-Kamerlid Kees Verhoeven pleitte voor de invoering van een door de overheid gecreëerd digitaal paspoort. "Waarom niet ook een breed publiek digitaal paspoort? Waarom niet een publiek middel waarmee je eigenlijk overal jezelf kan identificeren? Waarom niet een publiek middel dat overal toepasbaar is? We hebben het in de schriftelijke inbreng ook al gevraagd. Toen heeft de minister geschreven dat er geen nut en noodzaak voor is, terwijl ik toch vanuit heel veel verschillende hoeken, zowel publiek als privaat, duidelijk hoor: kom nou met een breed publiek digitaal paspoort."

Dit digitale paspoort moet volgens het D66-Kamerlid overal toepasbaar zijn, zowel bij het aanvragen van documenten bij de overheid, als bijvoorbeeld een leeftijdsverificatie in een webwinkel. "Ik wil dus dat er zowel in de commerciële als in de publieke transacties één door de overheid gecreëerd digitaal paspoort is, zoals dat ook in de fysieke wereld bestaat", liet Verhoeven weten. Het D66-Kamerlid werkt aan een motie die oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheid om een breed publiek digitaal paspoort te organiseren.